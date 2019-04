Muže odsoudili za znásilňování nevlastní dcery. Myslel si, že v Irsku je to legální

Na 12 let byl odsouzen v Irsku 42letý občan cizího původu, který šest let znásilňoval svou nevlastní dceru. Začal s tím, když jí bylo jedenáct. Zpočátku se hájil tím, že si myslel, že „podle irských zákonů je to v pořádku“, ale pak uznal, že ne. Přiznal se ke zneužití, odmítl ale, že by ji znásilnil, uvedl v pondělí list The Irish Times.