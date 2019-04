Brexit by se mohl odložit do konce roku, míní Merkelová

Velká Británie by měla získat dostatek času, aby nalezla kompromis v otázce svého odchodu z Evropské unie, prohlásila ve středu odpoledne německá kancléřka Angela Merkelová. Na jednání poslanecké frakce CDU/CSU kancléřka uvedla, že by považovala za vhodné odložit brexit do konce letošního roku nebo na začátek roku 2020, napsal list Süddeutsche Zeitung.