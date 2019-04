Novinky

Erdogan v souvislosti s hlasováním v Istanbulu hovořil o „organizovaném zločinu“. Trnem v oku je mu personál u volebních uren. Tvrdil, že to měli být státní zaměstnanci, což ale nebylo ve všech případech zajištěno. „Přirozeně to vzbuzuje pochybnosti. Posoudí-li to upřímně, povede to k anulování voleb,“ řekl turecký prezident.

Ústřední volební komise zatím tlaku Erdoganovy strany AKP na přepočítání hlasů v Istanbulu odolala. Vyhověla pouze návrhu revidovat 51 volebních uren v 21 z 39 okrsků.

Kandidát republikánů na istanbulského starostu Ekrem Imamoglu

FOTO: Burhan Ozbilici, ČTK/AP

Místopředseda AKP Ali Ihsan Yavuz ale oznámil, že strana o zneplatnění voleb požádá. „Půjdeme cestou mimořádné stížnosti a chceme, aby se volby v Istanbulu opakovaly,“ řekl Yavuz. Pokud by volební komise žádost zamítla, pochybnosti o výsledku zůstanou, tvrdí.

Turecký prezident v předvolební kampani označil získání Istanbulu za „věc národního přežití“ a tvrdil, že „kdo získá Istanbul, získá Turecko“. Erdoganova AKP sice v Turecku celkově zvítězila, ale ztratila Ankaru, Istanbul a Izmir, tedy tři největší města. Ústřední volební komise už přiřkla radnici v Ankaře opozičnímu kandidátovi.