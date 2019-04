ivi, Právo

Mezi hlavní body kampaně patří převzetí řízení migrace z rukou Bruselu do rukou národních států. „Přijímání migrantů nesmí být v žádném případě povinné pro žádnou členskou zemi unie a na území Evropské unie nesmí vkročit nikdo, kdo nemá v pořádku osobní doklady,“ přiblížil Orbán další body programu strany Fidesz.

Maďarská vládní strana požaduje zastavení vydávání víz a anonymních platebních karet migrantům. „Brusel musí zastavit poskytování finančních prostředků organizacím Györgye Sorose, které podporují migraci. V čele evropských institucí by měli stanout politici, kteří odmítají migraci,“ zdůraznil Orbán.

Předseda maďarské vlády tvrdí, že Brusel chce migračním programem uskutečnit totální výměnu obyvatelstva Evropy. Orbán vyjádřil přesvědčení, že pokud by Evropská unie chtěla, tak by migraci dokázala zastavit. „Ani se o to nepokouší, ale migraci přímo podporuje, když se jí my s Matteo Salvinim snažíme zastavit,“ dodal maďarský premiér.