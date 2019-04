Novinky, ČTK, BBC

Nejblíže ke schválení byl návrh, který předložil konzervativní poslanec Ken Clarke a požadoval, aby britská vláda vyjednala trvalou celní unii s Evropskou unií. Neprošel o pouhé tři hlasy, proti bylo 276 poslanců.

Neprošel ani model zvaný společný trh 2.0, který je inspirován vztahem EU s Norskem. Británie by tak nezůstala jen v celní unii, ale i na jednotném trhu. To by ovšem znamenalo, že by Londýn musel akceptovat i volný pohyb osob.Proti bylo 286 poslanců.

Oba zmíněné plány by znamenaly mnohem užší spojení Británie s EU a tedy „měkčí“ brexit, než byl dosud v plánu.

Třetím návrhem, který poslanci odmítli, předložili labourističtí poslanci Peter Kyle a Phil Wilson. Vyzývá, aby se konalo referendum, ve kterém by občané mohli schválit či odmítnout brexitovou dohodu Británie s Evropskou unií. Proti bylo 292 poslanců.

Poslankyně Skotské národní strany (SNP) Joanny Cherryové předložila návrh, který se snažil zabránit odchodu Británie z EU bez dohody. Pokud by nebyla schválena dohoda o odchodu z EU do 10. dubna, vláda by měla požádat o další odklad. Pokud by jí EU nevyhověla, měli by si poslanci 11. dubna v hlasování vybrat mezi brexitem bez dohody a zrušením aktivace článku 50.

Aktivací tohoto článku lisabonské smlouvy dal Londýn před více než dvěma lety najevo, že hodlá opustit Evropskou unii. Po zrušení brexitu by se měl podle návrhu Cherryové hledat plán, který by měl většinovou podporu v parlamentu a zároveň byl přijatelný pro EU. Následně by se mělo konat další referendum. Ani tato varianta nezískala u poslanců Dolní sněmovny dostatečnou podporu. Pro bylo 191 poslanců a proti 292.