Novinky, ČTK

„Oproti současným pravidlům děti, které se narodí dánským občanům v zónách, do nichž je nelegální vstupovat nebo v nich pobývat, neobdrží automaticky dánské občanství,“ uvedlo ministerstvo pro imigraci a integraci. „Jejich rodiče se k Dánsku obrátili zády, není důvod, aby se tyto děti staly dánskými občany,“ dodala Stöjbergová.

Kodaň, na rozdíl například od Velké Británie, dánské džihádisty přijme. Půjdou ovšem před soud a poputují okamžitě do vězení. Od roku 2016 je totiž v zemi trestné zapojit se do bojů v oblasti, kterou ovládá teroristická organizace. Za tento čin či pokus o něj bylo již v této severské zemi odsouzeno třináct lidí.

Dánské zákony umožňují rovněž zbavit osoby odsouzené za tento trestný čin občanství, ovšem jen v případě, že mají ještě občanství jiného státu. Zatím se to stalo v devíti případech.

Podle ministra spravedlnosti Papeho Poulsena je v současnosti na území bývalého samozvaného chalífátu Islámského státu (IS) zhruba čtyřicet osob s vazbami na Dánsko. Deset jich je nyní ve vězení a očekává rozhodnutí o svém dalším osudu.

Od roku 2012 odešlo z Dánska do Sýrie a Iráku podle oficiálních údajů zhruba 150 lidí. Asi třetina z nich se už do země vrátila. Desítky jich v bojích padly. Přesný počet dětí dánských občanů na území kdysi ovládaném IS není znám.