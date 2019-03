ČTK

Poslanci už dokument dvakrát odmítli. Očekávalo se, že k dohodě, která by měla zajistit spořádaný brexit a o níž Británie dva roky vyjednávala se zbytkem EU, se parlament potřetí vysloví příští týden.

Evropská unie ve čtvrtek poskytla Spojenému království odklad termínu odchodu z EU, který by podle dosavadního harmonogramu měl nastat 29. března. Sedmadvacítka se dohodla na dvou variantách: připouští odklad do 22. května pod podmínkou, že příští týden Dolní sněmovna schválí dohodu o podmínkách brexitu, nebo odklad do 12. dubna, což je považováno za mezní datum pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb.

Obě řešení znamenají, že Británie za týden nemusí opustit unii bez dohody.

„Pokud to bude vypadat, že pro opětovné předložení dohody příští týden není dostatečná podpora, nebo ji Dolní sněmovna opět odmítne, můžeme do 12. dubna požádat o další odklad - to ale bude znamenat účast ve volbách do Evropského parlamentu,“ napsala Mayová poslancům v dopise.