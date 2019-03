mcm, DPA, Právo

Premiér si tak vynutil, že rozhodnutí ELS bylo prezentováno nikoli jako trestný postih jeho strany, nýbrž jako kompromis. Podle něj se FIDESZ nebude dobrovolně podílet na aktivitách evropského seskupení stran pravého středu a dobrovolně tam nebude ani hlasovat.

Evropští lidovci tedy museli přistoupit na to, že své maďarské členy netrestají, byť právě to požadovala celá řada dalších stran sdružených v ELS. Ale Orbánův zástupce Gergely Gulyás jim hrozil, že po trestu by přišel „okamžitý odchod“ FIDESZ ze seskupení umírněné pravice.

Evropští lidovci věděli, že Orbánova strana má kam jít. Maďarský premiér už dříve varoval, že by mohl zahájit jednání o nové politické platformě v Polsku. Tam je Orbánovým partnerem vládní PiS Jaroslawa Kaczyňského. PiS je členem jiné evropské „strany“, euroskeptického seskupení ECR, k němuž patří i česká ODS či britští konzervativci.

Orbánova strana by se tam rázem stala možná druhou nejsilnější po Polácích. Po odchodu Britů bude ECR vypadat spíše jako blok středo- a východoevropských stran, což by nyní spíše teoretický příchod FIDESZ jen dále zvýraznil.

Verdikt s volbami na obzoru



To ví i německá kancléřka Angela Merkelová, když varovala, že zvažovaný vyhazov FIDESZ přináší nebezpečí rozkolu evropské umírněné pravice na západní a východní.

Bruselský web Politico.eu navíc upozornil, že ECR není Orbánova jediná možnost. Případné paktování s frakcí Evropa národů a svobody (ENF) by bylo ovšem riskantnější.

Patří k ní totiž vykřičené strany jako francouzské Národní shromáždění Marine Le Penové, nizozemská PVV Geerta Wilderse, rakouští Svobodní (ÖVP) a pravicová italská Liga Mattea Salviniho. Toto seskupení je ovšem spíše „západoevropské“ – z východní části Unie jsou v něm dnes jen dva polští poslanci, a tak není jisté, zda by se tam Maďaři hrnuli.

Eurovolby jsou nyní horizontem, k němuž se upírá pozornost politických hráčů v ELS a nejen tam. Kompromis s Orbánem ušetřil eurolidovcům nepříjemný předvolební skandál. Pokud její členské strany ve volbách obstojí, mohou si časem Orbána pěkně „podat“.