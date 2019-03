Novinky, ČTK

„Už nějakou dobu jsem o tom přemýšlel. Chtěl jsem dojet na (letiště) Linate, vrátit se do Afriky a děti použít jako štít,“ řekl Sy, který pochází ze Senegalu. „Benzin jsem rozlil proto, aby policisté nestříleli,“ dodal.

Muž zakryl přední okna černými prostěradly, z vozu odstranil bezpečnostní kladívka, od dětí vybral mobily a jejich doprovodu nařídil, ať jim spoutá ruce stahovacími páskami. Sy ve čtvrtek tvrdil, že dětem nechtěl ublížit, v autobuse ale podle školáků křičel, že to nikdo nepřežije.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Řidič v Itálii zapálil autobus s dětmi

Pomoc přivolali dva chlapci - Egypťan a Maročan. Jednomu se podařilo mobil schovat, pak předstíral, že se arabsky modlí, přitom ale volal svému otci. Řekl mu, že řidič unesl dvě školní třídy. „Můj syn splnil svůj úkol. Bylo by pěkné, kdyby dostal italské občanství,“ řekl Chálid Šiháta, otec 13letého Ramyho.

Jeho rodina pochází z Egypta, chlapec se narodil v roce 2005 v Itálii, ale oficiálních dokumentů se zatím nedočkal. „Rádi bychom v této zemi zůstali. Když jsme se včera (ve středu) shledali, pevně jsem ho sevřel v náručí,“ líčí shledání se statečným synem Šiháta.

Další chlapec, jemuž se podařilo zavolat o pomoc, je 13letý Maročan Adam. I on se narodil cizincům v Itálii, ale v této zemi to neznamená automatické nabytí italského občanství. O to musí oficiálně požádat ve věku 18 let.

Vicepremiér Luigi Di Maio případ probere s premiérem Giuseppem Contem a variantě nabytí italského občanství pro děti je nakloněn.

Policisté autobus lokalizovali, zablokovali třemi auty, a zatímco dva z nich zaměstnávali řidiče, další násilím otevřeli zadní dveře, kudy školáci utekli. Řidič ale mezitím rozlil po autobusu benzín a zapálil ho.

Vyšetřovatelé se snaží zajistit video, který muž před činem umístil na soukromý kanál na internetové platformě a v němž svým italským a senegalským známým osvětluje svoje pohnutky. Ve videu stejně jako při výslechu řekl, že ho k činu dohnala italská imigrační politika.

„Měl to být signál Africe - aby Afričané zůstali v Africe, a neumírali tak dál na moři,“ řekl Ousseynou Sy ve vězení. Uvedl, že je zastáncem myšlenky panafrikanismu a že doufá ve vítězství pravice v Evropě, protože pak už „by Afričané nepřicházeli“. „Byla to má osobní volba. Už jsem se nemohl dívat na to, jak děti trhají žraloci,“ řekl Sy.

Muž má záznam v trestním rejstříku. Loni v říjnu dostal roční podmínečný trest za sexuální obtěžování 17leté dívky. V roce 2007 mu bylo kvůli řízení v opilosti pozastaveno řidičské oprávnění. Dříve byl ženatý s Italkou, s níž má dvě děti ve věku 12 a 18 let.

Vicepremiér Luigi Di Maio i ministr vnitra Matteo Salvini si přejí, aby řidič autobusu přišel o občanství. Ministr vnitra loni prosadil kontroverzní zákon o bezpečnosti a migraci, na jehož základě může být o italské občanství připraven naturalizovaný migrant, který spáchá teroristický čin.