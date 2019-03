znk, Právo

„Uslyšíte o mně,“ vzkázal na videu, které nahrál na platformu a poslal svým příbuzným v Senegalu. Podle listu La Repubblica to prozradil při výslechu na státním zastupitelství.

Prozradil také, že „poslední kapkou“ událostí, po níž se rozhodl jednat, byl případ lodi Mare Jonio, kterou v úterý na ostrově Lampedusa dočasně zabavila italská policie. Plavidlo nevládních organizací v pondělí 68 kilometrů od libyjského pobřeží zachránilo 49 migrantů v nouzi.

Sy během oněch 40 minut, kdy držel děti v autobuse, několikrát zopakoval: „Dost už bylo masakrů ve Středozemním moři. Už mám dost toho dívat se, jak žraloci požírají děti.“

Video appears to show African migrants hijacking a schoolbus in Italy as children flee screaming. The bus was set on fire after pic.twitter.com/PJyPASHJFK — Jack Posobiec ✝️ (@JackPosobiec) 20. března 2019

Údajné záběry z útoku Senegalce. Z uneseného autobusu s křikem vybíhají děti

„Skvělé,“ reagoval v úterý na zprávu o zabavení lodi ministr vnitra Matteo Salvini s tím, že Itálie má konečně vládu, která „brání naše hranice a vymáhá zákon“. A právě Salviniho a dalšího italského vicepremiéra Luigiho di Maia podle jedné z unesených školaček obvinil Sy z toho, že „lidé v Africe umírají“.

Ohořelá kostra autobusu, ve kterém Senegalec Ousseynou Sy unesl 51 dětí a pak jej zapálil.

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Podle státních zastupitelů chtěl útočník svým gestem „přitáhnout pozornost k těmto mrtvým“.

Není jasné, co chtěl udělat poté, co by dojel na milánské letiště Linate. Podle listu La Repubblica se svěřil, že měl v úmyslu utéct, nasednout na letadlo do Senegalu. Jak ale, to nikdo neví.

Sy při činu utrpěl popáleniny a skončil v nemocnici. Policie ho nyní vyšetřuje kvůli únosu, záměru spáchat hromadnou vraždu, žhářství a napadení policistů.