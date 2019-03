Novinky, DPA

Dva dříve zdržení byli propuštěni s tím, že s trestným činem nemají nic společného, uvedl starosta Utrechtu Jan van Zanen.

Pondělní střelba v Utrechtu si vyžádala tři oběti a pět zraněných, z nichž tři jsou v kritickém stavu. Motiv útoku zatím není stále jasný. Podle úřadů mohlo jít o terorismus i zločin z vášně.

Turecká tisková agentura DHA vypátrala otce zadrženého Gökmena Tanise. Jeho výpověď ale případ příliš neosvětlila.

„Se synem jsem se neviděl 11 let a během této doby jsme spolu neudržovali žádný kontakt. Tehdy jsem na něm žádné agresivní sklony nepozoroval, ale 11 let je 11 let a kdoví, co se za tu dobu mohlo stát,“ řekl.

Tanisův otec se vrátil do Turecka v roce 2008. Jeho manželka, s níž se rozvedl, a syn zůstali v Nizozemsku. „Pokud se podezření, že má útok na svědomí, potvrdí, musí být potrestán,“ řekl.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Útočník střílel v tramvaji v Utrechtu

Střelbu v Utrechtu turecká vláda ostře odsoudila. V prohlášení, které vydalo turecké ministerstvo zahraničních věcí v noci na úterý, se uvádí, že země trestný čin odsuzuje bez ohledu na to, kdo ho spáchal nebo co ho motivovalo.

„Tváří v tvář tomuto útoku jsme solidární s nizozemským lidem a tamější vládou,“ uvedla turecká diplomacie.

V Nizozemsku jsou během úterý k uctění památky obětí staženy vlajky na půl žerdi. Královská zástava byla na znamení smutku doplněna černou stuhou, napsala agentura DPA.