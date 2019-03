Ivan Vilček, Právo

Druhé kolo prezidentských voleb se koná 30. března. Podle průzkumu agentury Focus, která ještě před prvním kolem zjišťovala, jak by se lidé rozhodovali ve druhém kole mezi konkrétními dvojicemi, by Čaputová v duelu s Šefčovičem mohla získat 64,4 procenta hlasů, její protikandidát 35,6 procenta.

Aby se tato čísla promítla do reálu, musí favoritka udržet nadšení svých voličů z prvního kola, oslovit voliče neúspěšných kandidátů a těch, kteří se v sobotu volby nezúčastnili - přišlo necelých 49 procent oprávněných voličů.

Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič

„Prvního kola jsem se nezúčastnil, ale ve druhém kole dám svůj hlas Čaputové,“ říká Pavol z Bratislavy. Juraj, který pracuje v Praze, nemohl uplynulou sobotu přijet na Slovensko, aby odevzdal svůj hlas. „Za dva týdny určitě přijedu a budu volit prezidentku,“ slibuje.

Mobilizovat však musí především Šefčovič, který v prvním kole ztratil na favoritku voleb přes 20 procent. Chce oslovit například voliče neúspěšných kandidátů z prvního kola Štefana Harabina a Mariana Kotlebu, kteří dohromady získali 25 procent hlasů.

Těžká volba

Už první diskuse obou finalistů naznačily, že Šefčovič se bude snažit oslovit především konzervativní a křesťanské voliče. Pro ty však bude druhé kolo těžkou volbou: liberálka nebo eurokomisař a kandidát podporovaný vládní stranou Směr-sociální demokracie. Obě možnosti jsou pro mnohé nepřijatelné. Podle politologů se většina voličů Harabina a Kotleby druhého kola nezúčastní. Agentura Focus uvedla, že doma zůstane 60 procent voličů Kotleby a 40 procent voličů Harabina.

Ve snaze získat antisystémové voliče vytáhl Šefčovič proti Čaputové migrační kartu a kvóty. „Může se to otočit proti němu, jako proti člověku, který seděl za jedním ze stolů, kde se tyto návrhy připravovaly,“ upozornila politoložka Aneta Világi na fakt, že Šefčovič byl místopředsedou Evropské komise.

Stratégové Směru zjevně zvolili podobnou taktiku jako před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2014. Ta nevyšla a Andrej Kiska s přehledem porazil předsedu Směru Roberta Fica. „Člověk by čekal, že se poučí. Nemyslím si, že je to strategie, která byl měla potenciál otočit výsledky,“ upozornil politolog Pavol Baboš.

Zkušenost a kontakty v zahraničí



Podle politologů může Čaputová počítat s hlasy neúspěšných kandidátů Františka Mikloška i Bély Bugára. Boduje především jasnou argumentací, smířlivostí, otevřeností a nekonfrontační kampaní. V tom se přesně trefila do poptávky.

I když Šefčovič straší konzervativní voliče tím, že Čaputová je pro sňatky homosexuálů a pro adopci dětí homosexuálními páry, favoritku voleb podpořil bývalý trnavský arcibiskup Robert Bezák či český teolog Tomáš Halík. Čaputová může v kampani poukázat na propojení Šefčoviče se stranou Směr.

Podle politologa Grigorije Mesežnikova by se Šefčovič měl soustředit na sociální témata. „Mohl by oslovit lidi na severovýchodě Slovenska a v jiných méně rozvinutých regionech,“ říká Mesežnikov. Šefčovič může kromě sociální karty vsadit na svou zkušenost a kontakty v zahraničí. V tom je určitě lepší než jeho protikandidátka, ale u voličů to zatím až tak nerezonuje.