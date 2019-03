Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Nacisté v roce 1945 zavraždili v obci 64 obyvatel včetně žen a dětí. „Mluvila jsem s Kotlebou jednou v životě a je to inteligentní člověk,“ řekla televizi Markíza jedna obyvatelka obce. „Neřekla bych, že má blízko k fašismu, spíš chce víc pro lidi, kteří pracují, a ne pro ty darebáky, kteří se přiživují,“ dodala. „Ať si každý volí, koho chce,“ mávne rukou místní důchodce.

Další obyvatelka obce říká, že především mladí lidé si tragickou historii obce a Kotlebu vůbec nespojují. „Volí Kotlebu a nespojují jeho stranu s tím, co se stalo. Oni to prostě od sebe oddělují,“ řekla. „Mladí lidé to nezažili, takže nevědí, co to je. Mně stačí, co mi řekli rodiče a zažít bych to nechtěla,“ dodává další obyvatelka obce.

Kotleba získal v obci 65 hlasů těsně následován celkovou vítězkou prvního kola voleb Zuzanou Čaputovou, která získala 63 hlasů a dalším postupujícím do druhého kola Marošem Šefčovičem, ten získal 59 hlasů.

V parlamentních volbách v roce 2016 získala LSNS v obci 16,9 procenta hlasů. Kotlebova strana se stala v místě druhou nejsilnější hned za vládní stranou Směr--sociální demokracie. „Vypadá to tak, že absentuje výchova,“ uvedla tehdejší starostka obce Jana Angletová.

Po potlačení Slovenského národního povstání byla obec Ostrý Grúň oporným bodem partizánských skupin. V lednu 1945 byla vesnice přepadena protipartyzánskou jednotkou Edelweiss. Její příslušníci povraždili 64 lidí včetně žen i dětí a ves vypálili.