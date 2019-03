Babiš: Česko nebude dělat Británii problémy a žádost o odklad brexitu podpoří

Česká republika by zaujala vstřícný postoj, pokud by Británie požádala o odklad svého odchodu z Evropské unie. Po jednání s rumunskou premiérkou Vioricou Dancilaovou, jejíž země nyní EU předsedá, to řekl premiér Andrej Babiš. Za nejlepší scénář vývoje označil, kdyby si Británie svůj odchod rozmyslela.