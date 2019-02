Rusové žijící na Kurilách odmítají předání ostrovů Japonsku

Drtivá většina Rusů žijících na Jižních Kurilách je pro to, aby tyty ostrovy zůstaly Rusku. Vyplývá to podle ředitele státní agentury VCIOM z průzkumu, podniknutého tento měsíc na ostrovech Kunašir, Iturup a Šikotan, na něž stále vznáší nároky Japonsko. Územní spor i desítky let po skončení války brání uzavření mírové smlouvy mezi oběma státy.