Ivan Vilček, Právo

„Proč museli zemřít tak mladí? Celý život měli před sebou,“ řekla Právu sousedka Mária Dubová. Starší vdova bydlí hned ve vedlejším domě, ale před rokem nic neslyšela a v inkriminovaný den si nevšimla ničeho podezřelého. „Co přesně se stalo, jsem se dozvěděla až za několik dnů, stejně jako celé Slovensko. Janka a Martinky je mi moc líto, byli to moc milí lidé,“ tlačí se slzy do očí paní Márii.

Opravovali dům

Novinář Kuciak pocházel se severu Slovenska a archeoložka Kušnírová z východní části země. V obci Veľká Mača v okresu Galanta bydleli od podzimu 2017, kdy koupili starší rodinný dům a pustili se do jeho opravy.

Sousedka Mária Dubová

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Janko dojížděl do práce do Bratislavy, ale když měl čas, tak stále něco dělali na domě. Opravovali si ho a plánovali založit rodinu. Vždyť měli těsně před sňatkem, když je zavraždili,“ říká paní Mária. S mladými sousedy se moc nenavštěvovali, protože paní Mária špatně chodí. „Byli mladí, měli jiné starosti, než se bavit se starými lidmi, jako jsem já.”

Sousedka z protilehlého domu, která se představila jako paní Janka, byla s mladými lidmi v mnohem bližším kontaktu. „Mám tři vnoučata a tři pravnoučata a když jsem něco napekla, vždy jsem Jankovi a Martince vzala několik koláčků nebo buchet,“ vzpomíná.

ČTĚTE TAKÉ

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář s přítelkyní



„Janko mi pokaždé ukázal, co udělali nového v domě. Pochlubil se, že už osekal omítku v ložnici, vymaloval obývák. Ptal se mě, jak se mi líbí barva. Když jsem ji pochválila a všimla jsem si i nových parket, byli oba moc rádi, že se mi to líbí. Stále něco dělali. Byli moc pracovití,“ řekla. Janko a Martinka měli vlastně jen dva pokoje, ale plánovali děti a sousedkám líčili, jak pro ně připraví další pokoje v podkroví.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová na pietní fotografii

FOTO: Bundas Engler, ČTK/AP

Sousedka vzpomíná, že do Veľké Mače jezdil často i Jozef Kuciak, novinářův otec. „Bylo vidět, že všichni jsou zvyklí pracovat. Dělali si všechno sami,“ dodává paní Janka. Ukazuje místo, kde museli noví sousedé opravit střechu a kde chtěli udělat další úpravy kolem domu. „Bohužel, moc toho nestihli udělat. Odešli z tohoto světa tak mladí.“

Vzor snášenlivosti

Obě starší sousedky jsou maďarské národnosti a zdůrazňují, že v obci nejsou žádné problémy mezi Slováky a Maďary. „Na začátku obce je napsáno pěkně ve slovenštině Veľká Mača i Nagymácséd v maďarštině. Myslím, že je to tak v pořádku a nikomu to nevadí. Janko a Martinka neuměli maďarsky ani slovo, ale pokaždé jsme si příjemně popovídali,“ uvedla paní Janka.

V obci Veľká Mača zavraždili novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Starší sousedka si rozuměla hlavně s Jankem. „Moc rád si povídal o všem možném. Martinka se také zapojila, ale méně,“ říká. Paní Janka potvrdila, že mladí lidé měli přes den vždy dveře odemčené a zamykali se až na noc, když šli spát. „Jednou jsem jim nesla koláče a nešlo otevřít. Zaklepala jsem na okno, Janko mi hned přišel otevřít a smál se, že není zamčeno, jen se dveře trochu zasekávají,“ vzpomíná.

Mohla najít těla

V pátek 23. února 2018 (dnes už víme, že k vraždě došlo 21. února) paní Janka napekla buchty a chtěla jich několik odnést svým mladým sousedům. „Jenže přišla ke mně na návštěvu bývalá kolegyně a dost dlouho jsme si povídaly. Kolem deváté jsem si řekla, že už je pozdě, tak nebudu Janka a Martinku rušit. Představte si, že bych tam šla v ten večer. Našla bych je tam ležet mrtvé a z takového zážitku bych se tak lehko nevzpamatovala. Měla jsem je opravdu moc ráda,“ dodává.

Před rodinným domem v Brezové ulici v obci Veľká Mača, kde zavraždili novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou, hoří svíčky.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Těla našli nakonec až v neděli příbuzní, kterým bylo podezřelé, že Jan a Martina se jim vůbec neozývají. Oba měli být na předmanželské přípravě v Bratislavě, takže den dva si to obě rodiny vysvětlovaly tím, že nemají čas telefonovat, ale v neděli už raději přijely. V domě je čekal hrozný pohled. Vrah zasáhl jako první Kušnírovou jednou střelou do hlavy a Kuciaka, který právě vycházel ze sklepa, trefil přímo do srdce.

Žádné podezření

Sousedé si ten večer ničeho nevšimli, žádný podezřelý pohyb v ulici nezaznamenali. „Všimla jsem si, že služební vůz Martinky stojí před domem, ale Jankův jsem nikde neviděla. Tak jsem si říkala, že odjeli na východ, odkud byla Martinka nebo k Jankovým rodičům a plánují svatbu. Vůbec jsme netušili, že leží v domě,“ třese se při vzpomínce.

ČTĚTE TAKÉ Jeden z obviněných vypověděl, že vraždu Kuciaka objednal Kočner



„V neděli večer se najednou v ulici objevilo množství automobilů a lidí. Byla tady i sanitka a hasiči, tak jsme nevěděli, co se stalo. Vyšli jsme na balkón a uviděli jsme policejní auta a naší ulici uzavřenou policejními páskami. Nechtěli nám nic říct, ale měli jsme obavy, že v domě unikal plyn a Jankovi a Martince se něco stalo. Vražda nás opravdu vůbec nenapadla,“ dodala paní Janka. Podrobnosti se dozvěděla až z rozhlasu.

Policie uzavřela místo, kde se stala vražda.

FOTO: Televize Markíza