Novinky, ČTK, DPA

Premiérovi Sánchezovi se nepodařilo tuto středu v parlamentu přesvědčit poslance, aby podpořili návrh rozpočtu na letošní rok. Pro jeho změnu hlasovala pravicová opozice i katalánští separatisté, kteří tak potrestali socialisty za konec jednání s katalánskou vládou. Té totiž nestačí širší autonomie a požaduje právo na sebeurčení, tedy referendum o nezávislosti.

Sánchez se stal premiérem loni v červnu díky hlasování poslanců o nedůvěře předchozímu kabinetu, při kterém ho podpořili i katalánští separatisté poté, co jim slíbil dialog o širší autonomii. Nezávislost Katalánska nynější centrální vláda odmítá, stejně jako ta předchozí pravicová, která ale se separatisty nechtěla ani jednat.

Prognóza, kterou tento týden zveřejnil deník El País, přisuzuje vítězství ve volbách socialistům, získali by podle průzkumu asi 24 procent hlasů. Na druhém místě by skončili lidovci s 21 procenty. Spojence socialistů koalici Unidos Podemos by volilo 15 procent voličů a spojence lidovců stranu Ciudadanos 18 procent. Alarmující je nárůst ultrapravicové strany Vox, jíž by nyní dalo hlas kolem 11 procent voličů.