Nehodu způsobil bratranec dívčina otce Martin McGuire, jenž navíc řídil bez pojištění a dokladů. Osmatřicetiletý muž nyní čelí pěti obviněním, včetně nebezpečného řízení s následkem smrti.

Grieving family of Scots schoolgirl Abbie McLaren lays poignant tributes at scene of tragic crashhttps://t.co/QbUkNvh6kD pic.twitter.com/qCl8NpbP0B