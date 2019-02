Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Žena zmizela 14. ledna a pátrání po ní je zatím bezvýsledné. „Vrátil jsem se domů se dvěma syny a našli jsme doma jen čtyřměsíční dcerku,“ říká její manžel Ľubomír Ondejka. „Stále věřím, že žije,“ dodal.

Matka tří dětí odešla z domova bez dokladů, peněženky a mobilu. Policie po ženě pátrá a použila i vrtulník, ale bez úspěchu. Do hledání se zapojili kamarádi i sousedé, ale žena zmizela beze stopy.

Nezvěstná matka tří dětí

FOTO: TV Markíza

Rodina vylepila plakáty s její fotografií nejen v Bratislavě, ale také v nedalekých rakouských a maďarských obcích. Policie si vyžádala od operátora výpis hovorů, ale nenašla v nich nic podezřelého. Tím, že Naděžda nebyla prohlášena za mrtvou, nemá manžel nárok k nahlédnutí do její zdravotní dokumentace.

„Pátrání po zmizelé osobě pokračuje. Policie prověřuje všechny informace, které obdrží ze strany veřejnosti, i z vlastní operativní činnosti,“ uvedl bratislavský policejní mluvčí Michal Szeiff.

Ondejkovi vadí, že policie začala po manželce pátrat až po 48 hodinách. „Pátrají, ale nikdo ji fyzicky nehledá, nechodí po lese a podobně. Tady je blízko do Maďarska i do Rakouska a podle mě to už bylo pozdě. Nechápu, jak se ve 21. století může člověk takto bez stopy ztratit,“ kroutí hlavou manžel, který zůstal s malou dcerou na rodičovské dovolené.