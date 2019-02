Novinky, DPA

Datum konání předčasných voleb ještě není stanoveno, premiér se chce sejít se členy své vlády.

Podle španělské ústavy navrhuje rozpuštění parlamentu premiér po předchozím projednání věci s vládou. Král poté podepíše příslušný dekret, v němž bude i datum nových voleb.

Volby možná v dubnu či květnu



Spekuluje se, že by Sánchez byl rád, pokud by se konaly 14. dubna, napsala DPA. Alternativním termínem pro nové španělské volby by mohl být 28. duben.

Španělská média také psala o takzvané super neděli, že by se parlamentní volby mohly konat 26. května společně s regionálními volbami a volbami do Evropského parlamentu.

Odmítnutí rozpočtu ale neznamená automaticky, že by se měly konat předčasné volby. Poslanci de facto návrh rozpočtu vrátili kabinetu k přepracování. Vláda může zůstat u moci až do roku 2020, kdy jí končí mandát, neboť může pokračovat rozpočtové provizorium, které trvá už od ledna.

Premiér a jeho strana nemají v parlamentu většinu. Sánchez se spoléhal na levicovou populistickou stranu Podemos a dvě separatistické strany z Katalánska. Ty ale nakonec odmítly rozpočet podpořit, přestože v návrhu byl region zvýhodněn.

Minulý týden totiž kabinet přerušil jednání s katalánskou separatistickou vládou o širší autonomii. Katalánská vláda trvá na právu na sebeurčení a snaží se o nezávislost regionu.