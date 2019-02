Makedonie oficiálně změnila název, končí tím letitý spor

Makedonie v úterý večer oficiálně změnila svůj název na Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. Oznámila to vláda. Stalo se tak poté, co Řecko v úterý oznámilo, že ratifikovalo protokol o přistoupení sousedního státu do NATO. V platnost tím vstoupila takzvaná prespanská dohoda, která změnou názvu bývalé jugoslávské republiky ukončila letitý spor mezi oběma státy.