Amir W. přišel do Německa bez doprovodu, když mu bylo 15 let. Začlenit se do společnosti, se mu příliš nedařilo. Neměl stálé zaměstnání, pouze příležitostné práce. Přežíval na ulici mezi bezdomovci. Občas vypomáhal v pizzerii v Plüderhausenu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Zřejmě tam se poznal s Kerstin P.

Rodiče dívky nebyli z přítele dcery příliš nadšeni, ale rozhodli se do vztahu nezasahovat, píše Focus s odkazem na vyšetřovací spis.

Mezi Amirem a Kerstin to však začalo brzo skřípat. Dívka odmítala být „jeho majetkem“. Stýkala se dál s přáteli a byla podle mínění Amira W. příliš samostatná. Mladík na ni chorobně žárlil, kontroloval jí mobilní telefon a zkoušel její charakter různými esemeskami, které ji posílal přes chaty pod falešnými jmény.

Žárlivost se stupňovala



Ve spisu obžaloby se píše, že žárlivost Amira W. se stupňovala, dívku fyzicky napadal a vyhrožoval jí. V jedné zprávě jí napsal, že ona „už nebude mít hezký život“. V soukromí nazýval Kerstin potkanem.

„Kerstin žije v Německu, kde není zvykem, že když žena naváže vztah s mužem, obrazně řečeno zabouchne dveře a přestane se se všemi stýkat. Ona žije svůj život dál,“ řekla soudkyně Amirovi po vynesení rozsudku.

Když si Amir W. uvědomil, že svou přítelkyni nedonutí k tomu, aby žila a chovala se podle jeho představ, rozhodl se, že se jí pomstí. Šel do pizzerie, kde občas vypomáhal, sebral tam nůž s čepelí o délce 17 centimetrů a vydal se k domu Kerstin.

Policii se nepodařilo prokázat, že by mladík chtěl Kerstin zavraždit. „Chtěl jste jí ale ublížit,“ uvedla soudkyně. Mladík se vloupal do ložnice dívky vloni v noci na 15. června. Kerstin ale doma nebyla.

Otec dívky mu veřejně odpustil



Hluk, který mladý Afghánec způsobil, rodiče neznepokojil. Domnívali se, že je to průvan. Třiapadesátiletý otec se vypravil do ložnice dívky, aby zavřel okno. Tam ho mladík napadl. Zasadil mu sedm bodných ran.

Bylo štěstí, že muž útok přežil a že některá z bodnutí nezasáhla životně důležité orgány. Ačkoliv se fyzicky uzdravil, on i celá rodina trpí psychickým traumatem. Přesto se všichni účastnili procesu. Napadený muž nežádal pro Amira W. nejpřísnější trest, útočníkovi dokonce veřejně odpustil. Soudkyně jeho gesto ocenila.

Mladík byl odsouzen k trestu téměř sedmi let vězení. Poté, co si část trestu odpyká, bude vyhoštěn zpět do Afghánistánu.