Z nadcházejících čtyř týdnů by měl být relativně nejchladnější ten první, v dlouhodobém výhledu to v sobotu uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty by měly spadnout po relativně teplém víkendu. Celý článek Teploty po víkendu spadnou, další týdny by měly být teplejší»