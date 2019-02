jky, Novinky

Artur Waszkiewicz je podezřelý, že 28. května seniorku napadl zezadu a následně jí vytrhl kabelku. Žena při přepadení utrpěla četná zranění, včetně vážného poranění krční páteře a zlomené klíční kosti.

Kaczanová, která přežila během druhé světové války pobyt v koncentračním táboře, se po přepadení ještě dobelhala do kostela, kde jí ostatní pomáhali a zavolali záchrannou službu, která ji převezla do nemocnice. Její stav se však za několik dnů výrazně zhoršil a ona nakonec 6. června zemřela na zápal plic.

Widow Zofija Kaczan, 100, 'killed by mugger Artur Waszkiewicz desperate for cash' https://t.co/U6ASZOXncp — Birmingham Live (@birmingham_live) 4. února 2019

Zelenou kabelku zbavenou peněz našel několik minut po ohlášeném přepadení pouliční uklízeč.

Soudce měl k dispozici mimo jiné záběry z pouličních kamer, ze kterých má být patrné, že ženu sledovalo několik chvil před přepadením šedé vozidlo Seat Leon.

Oba původem z Polska



Obviněný Waszkiewicz, který se do Anglie přestěhoval z Polska v roce 1996, tvrdí, že ženu - narozenou taktéž v Polsku - nepřepadl. Uvedl, že její kabelku zahlédl ležet na chodníku ve chvíli, kdy si šel koupit dávku heroinu.

Šedý Seat Leon ženu sledoval krátce před přepadením.

FOTO: Profimedia.cz

„Šel jsem za svým dealerem pro heroin. Na ulici Empress Road jsem spatřil zelenou kabelku na chodníku, tak jsem zastavil, vyšel z auta, zvednul kabelku a vrátil se s ní do auta. V té chvíli jsem se ani nedíval dovnitř. Jel jsem na sraz s dealerem a když jsem tam dojel, podíval jsem se do kabelky,” líčil.

„Najít nějaké peníze, dal bych si je asi do kapsy. Koupil jsem si heroin, zašel do večerky na rohu pro polské cigarety, které jsou o mnoho levnější než anglické cigarety, a kabelku nechal na hromadě, kde lidé nechávají věci, které by ještě někdo mohl chtít,” tvrdí Waszkiewicz.

Schovával se pod postelí u rodičů



U soudu také zaznělo, že Waskiewicz často prosil sousedy o půjčení peněz a v době, kdy mělo dojít k přepadení, se prý tvářil zoufale. Když ho přišla poprvé vyzpovídat policie v souvislosti s incidentem, tvrdil, že není ve stavu, aby mohl odpovídat na otázky. Tvrdil, že se zotavuje z drogové závislosti a má abstinenční příznaky. Když ho pak přišli policisté zatknout, údajně se ukrýval pod postelí v domě svých rodičů v Londýně.

Kabelka byla nalezena s vytrženým madlem. Uvnitř byly peněženky bez peněz, klíče od domů, a dokonce i drobné šperky. Zmizela však jen hotovost.

FOTO: Profimedia.cz

Podle souseda Johna Shinnerse si Waszkiewicz krátce poté, co se mělo přepadení odehrát, ostříhal dlouhé černé vlasy. Poprosil ho, zda si od něj může zavolat a poté se ho zeptal, zda by mu nemohl půjčit nějaké peníze. Na Shinnerse působil velmi nervózně až zoufale.

Stříbrný Seat Leon byl pojištěn na jméno Zenon Waszkiewicz, což je otec obviněného. Zajímavé však je, že pojištění zrušil 28. května, tedy přesně v den přepadení.

Když policisté našli zmiňované auto, bylo pečlivě umyté zvenku i zevnitř. Na jednom z hudebních disků v přihrádce u spolujezdce však byly otisky obžalovaného. Waszkiewicz, který je obviněn z přepadení a zabití, svou vinu popírá. Soud by měl trvat přibližně dva týdny.