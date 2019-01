Novinky

Trojice po zuby ozbrojených mužů zaútočila na dodávku eskorty před budovou soudu v departementu Bouches-du-Rhône. Vozidlu útočníci prostřelili pneumatiky a srazili k zemi členku eskorty, která odmítla 27letého vězně pustit, uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo spravedlnosti a úřad místního státního zástupce.

#Tarascon : un détenu s’évade à son arrivée au tribunal grâce à un commando « lourdement armé ». Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu devant le palais de justice sans faire de blessés https://t.co/83YLv24ImD — Le Monde (@lemondefr) 28. ledna 2019

Členové eskorty, která vězně převážela ze 150 kilometrů vzdálené věznice v Beziers, nestačili při napadení ze svých zbraní vystřelit. „Bylo to velmi násilné. Je to už dlouho, co jsme naposledy viděli útok na dodávku s automatickými zbraněmi. Pro členy eskorty to bylo šokující,“ uvedl zdroj z vězeňské správy.

Jméno osvobozeného vězně nebylo zatím zveřejněno, za mřížemi byl od září 2017 za ozbrojenou loupež a členství v gangu a čekal na soud. Podle Karima Terkiho, jednoho z vězeňských dozorců, se mladík už dříve pokusil o útěk.