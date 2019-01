Novinky

V neděli ráno byli zadrženi dva muži mezi 20 a 30 lety, večer pak další dva ve věku 34 a 42 let, uvedl server Belfast Live. Všichni zůstávají ve vazbě.

Výbuch „naštěstí nikoho nezabil a naštěstí nezpůsobil velké škody, ale je zřejmé, že šlo o jasný pokus zabíjet,“ řekl vrchní konstábl Mark Hamilton. [celá zpráva]

Hlídkující policisté spatřili podezřelé vozidlo v 19:55. Vůz, který byl kradený, stál před soudem. O pět minut později dostali varování, že tam byla zanechaná nálož. Měli jen minuty na evakuaci stovek hotelových hostů, 150 lidí ze Zednářské lóže a dětí z mládežnického církevního klubu. Krátce před explozí, která nastala ve 20:10, dodávku minulo sedm mladých lidí.

Vrak auta po výbuchu bomby

FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Dodávka společnosti rozvážející pizzu byla ukradena v sobotu po šesté večer. Řidič vyřizoval objednávku v ulici Quarry. Když pizzu přivezl, namířili na něj střelné zbraně a Ford Fusion mu sebrali.

Z útoku je podezřelá Nová IRA, ve které se sdružují republikánští irští radikálové, kteří odmítají Velkopáteční dohodu z roku 1998, jež ukončila násilí v Severním Irsku.

Podezření, že jde o čin radikálních republikánů, umocnilo vyjádření ultralevicové nezaregistrované republikánské strany Saoradh, která také odmítá Velkopáteční dohodu. Útok neodsoudila a sdělila, že měl zřejmě připomenout sto let od potyčky členů IRA v Soloheadbegu, uvedl Derry Journal. Výročí připadá na pondělí.

Nová IRA byla založena v roce 2012 radikály z různých republikánských organizací odmítajících Velkopáteční dohodu. Je podezřelá z několika úroků včetně vražd dvou vězeňských dozorců Davida Blacka a Adriana Ismaye. Nová IRA vyjádřila podporu Saoradhu založenému v roce 2016, kde se sešli radikálové z Pravé IRA a Skutečné IRA.

Forenzní expert na místě atentátu v Londonderry

FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Útok přišel v době, kdy se jedná o brexitu, který by měl dopad i na Severní Irsko. Jedním z hlavních problémů je otázka zachování průchozí hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Návrh dohody, kterou s EU vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové, umožňuje, aby byla hranice nadále volně průchozí i v případě, že se Británie s EU nedomluví na řešení. To se označuje za tzv. irskou pojistku. Její uplatnění by však znamenalo, že by Severní Irsko zůstalo v celní unii s EU, což je důvod, pro který většina britských poslanců minulý týden text odmítla.

Průchozí hranice je jednou z klíčových bodů Velkopáteční dohody. V pondělí se už objevily spekulace, že by se kvůli brexitu měly některé její body změnit. Je to ale obtížně představitelné, protože unionisté a republikáni se v Severním Irsku už dva roky nebyli schopni domluvit na sestavení vlády.

I samo místo útoku symbolizuje spor mezi republikány a unionisty. Město se původně jmenovalo Derry a Jakub I. ho v 17 století přejmenoval na Londonderry. Republikáni mu říkají Derry.