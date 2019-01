Požár měl podle dosavadních informací vypuknout 04.30 ve třetím a nejvyšší patře ubytovny.

„Lidé skákali v panice z oken a balkónů. V mrazivém ránu stáli venku jen v pyžamech nebo spodním prádle,“ popsal situaci jeden z očitých svědků. Tři ze čtyř těžce zraněných přepravil do nemocnice vrtulník.

Having worked in Courchevel for many years this is devastating to see!#Courchevel #Ski pic.twitter.com/ZckdDHEqJR