Rozdělení Strany práce se naplno ukázalo poté, co poslanci v úterý neschválili vyjednaný návrh dohody o brexitu, ale ve středu se nepodařilo svrhnout vládu Theresy Mayové. Část proevropských labouristických poslanců tlačí na Corbyna, aby se postavil za druhé referendum o brexitu, které by jako jediné mohlo rozetnout patovou situaci.

Významní poslanci a někteří stínoví ministři Strany práce se proti tomuto plánu tvrdě postavili. Labourističtí politici, kteří hlasovali pro odchod z EU varovali, že by zvažovali rezignaci. Jeden pod podmínkou anonymity řekl: „Pokud bychom podpořili druhé referendum, ocitl bych se ve velmi obtížné pozici. Neměl bych jinou možnost než odstoupit.“ Domnívá se, že by to musel udělat, protože by už nemohl reprezentovat své voliče, kteří chtěli odejít.

Další dodal, že zastánci brexitu mezi labouristy už dali najevo své postoje Corbynovi i stínovému ministrovi pro brexit Keiru Starmerovi. „Musíme plnit závazky, které jsme slíbili lidem ve volbách. Koncept zablokování brexitu je špatný a mohl by přerušit vazby s miliony našich tradičních voličů, kteří očekávají, že budeme plnit svá slova,“ řekl poté Starmer.

Proti brexitu se staví skupina 71 labouristických poslanců sdružených ve skupině Labouristé pro referendum. Soukromě je podpořili další, ale jiní jsou proti. Je mezi nimi administrativní šéf strany Ian Lavery i stínový ministr spravedlnosti Richard Burgon. Ti se domnívají, že je dál třeba tlačit na uspořádání předčasných voleb.

Také předseda odborového svazu Unite Len McCluskey uvedl, že zvrácení výsledků referenda z roku 2016 by mohlo být považováno za zradu. Naopak místopředseda strany Tom Watson a stínová ministryně vnitra Diane Abbottová jsou k druhému referendu vstřícnější. Stratégové Strany práce ale nevylučují hlasování o druhém referendu, které by nebylo vázáno stranickou příslušností.

Situaci kolem brexitu komplikují i napjaté vztahy mezi labouristy a konzervativci. Corbyn se nechce setkat s premiérkou Mayovou, za což ho kritizuje býval premiér Tony Blair: „Jestliže ve chvíli národní krize požádala premiérka vůdce opozice, aby přišel jednat, tak by měl.”

Více lidí je pro setrvání v EU



Další bývalý labouristický premiér Gordon Brown vyzval k prodloužení jednání o brexitu do konce roku a zdůraznil, že země je nyní více rozdělená, než když se Margaret Thatcherová pokoušela zavést daň z hlavy, kvůli čemuž padla její vláda. Brown odsoudil paralyzovaný parlament a varoval, že narůstá hněv veřejnosti, která chce být zapojena do rozhodovacího procesu.

Podle průzkumu YouGov z tisíce respondentů 56 procent uvedlo, že chtějí v EU zůstat a jen 44 chce unii opustit. Opět 56 procent lidí by nyní chtělo druhé referendum, což je o tři procentní body více než v podobném průzkumu před Vánocemi. Druhé referendum chce 78 procent voličů labouristů. Proti návrhu vyjednanému premiérkou je stále 65 procent oslovených a 59 procent lidí dává přednost setrvání v unii před odchodem bez dohody.