Novinky, ČTK

Tvrdý brexit znamená odchod Spojeného království bez dohody. Pokud k němu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začala platit cla a přísnější kontroly.

Tvrdý brexit stále pravděpodobnější



Podle šéfa francouzské vlády se scénář odchodu Británie z EU bez dohody jeví jako stále pravděpodobnější. „Právě z tohoto důvodu jsem spustil plán týkající se brexitu bez dohody,” řekl Philippe novinářům. Plán zahrnuje mimo jiné legislativní opatření, která mají zajistit, že po brexitu nebude přerušena ochrana práv francouzských občanů či firem, dodala agentura Reuters.

Již dříve se objevily informace, že francouzská celní správa na internetu zveřejnila podrobné informace pro podnikatele, jak se připravit na brexit a jeho případné formy. Do roku 2020 by rovněž tamní celní správa měla postupně najmout dalších 700 zaměstnanců, kteří budou mít na starosti kontroly na hranicích, zejména v přístavech Le Havre, Calais či Dunkerk a u kanálu La Manche.

Na tahu je Mayová

V úterý britští poslanci odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová.

Konzervativní předsedkyně vlády teď musí na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů, tedy do 21. ledna, takzvaný "plán B". Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, ale i neřízený brexit bez dohody.