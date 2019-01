Podle televize Sky News se manažeři dostali s ministry do konfliktu, protože členové vlády odmítli vyloučit tvrdý brexit.

Členové vlády se médiím k obsahu hovoru nevyjádřili a novináři tak vycházejí z komentářů poskytnutých od účastníků pod podmínkou zachování anonymity. Jeden takový zdroj řekl deníku The Guardian, že rozhovor byl konstruktivní, a že jeho ”tón byl realistický„ co se týče hodnocení škod, které nejistota kolem brexitu znamená pro hospodářství.

Moderátor televize ITV Robert Peston na Twitteru uvedl, že ministr financí Philip Hammond ředitele firem a podnikatelská sdružení uklidňoval, přičemž zmínil opatření připravované některými poslanci, kteří chtějí odsunout termín brexitu ve snaze zabránit chaotickému odchodu z EU. Podobnou informaci přinesla také agentura Reuters.

Peston ale dodává, že ministr pro brexit Stephen Barclay ještě v rámci stejného konferenčního hovoru Hammondovi ohledně odvrácení neřízeného brexitu protiřečil. „Tady je brexitová krize vlády ve zkratce,” napsal moderátor ITV.

... off the table. But on same conference call, the Brexit secretary @SteveBarclay contradicted him. This is the unresolved dilemma for the Tory party that could prove lethal to it - whether to can or pursue no-deal Brexit.