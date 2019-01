Saúdka Rahaf Muhammad Kunúnová, která utekla od rodiny a bránila se na thajském letišti deportaci, po příletu do Kanady řekla, že riziko stálo za to, neboť bude moci vést mnohem nezávislejší život. Celý článek Musíte dělat, co chtějí, ať je vám 10, nebo 60, řekla Saúdka, která utekla od rodiny»