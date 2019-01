Novinky

Mayové Corbyn v projevu vzkázal: „Jestliže tak důvěřujete své dohodě (o brexitu), vyvolejte volby a nechte rozhodnout lid.“

Připomněl, že labouristé nemají dostatečný počet křesel na svržení vlády a severoirští unionisté z DUP, na jejichž podpoře je vláda Mayové závislá, řekli, že se proti premiérce nepostaví. S hlasováním o nedůvěře proto chce zatím počkat, až bude mít větší šanci na úspěch. K tomu by mohlo dojít, pokud by dohoda o brexitu nebyla v úterý v parlamentu schválena.

Britská premiérka Theresa Mayová

FOTO: Reuters

Mayová je pod tlakem, snaží se zlomit odpůrce dohody ve straně tím, že jim slibuje, že odstraní sporné body. Mluvčí britské premiérky po středeční vládní porážce v dolní komoře parlamentu zopakoval, že se premiérka snaží ještě před koncem parlamentní debaty o brexitové dohodě získat od Evropské unie další záruky.

Na Corbyna zase tlačí odpůrci odchodu Velké Británie z Unie, kteří jej vyzývají, aby se postavil za kampaň za nové referendum o brexitu. To podle některých průzkumů veřejného mínění podporuje většina labouristů. Corbyn ale dává přednost předčasným volbám, po nichž by chtěl vyjednat novou dohodu s Bruselem, kdy by Spojené království zůstalo v celní unii s EU. Podle něj by to nastartovalo ekonomický růst a umožnilo obnovu sektoru výroby.

Corbyn ale přiznal, že pokud nebudou labouristé schopni prosadit předčasné volby, což by znamenalo, že by se proti Mayové postavili i někteří konzervativci, jsou „na stole všechny možnosti včetně kampaně za referendum“.