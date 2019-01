Meteorologové varují, že se situace v následujících dnech nezmění. Sníh by měl padat minimálně do pátku, píše server týdeníku Focus.

Od úterý je od vnějšího světa kvůli přívalům sněhu a popadaným stromům odříznuta obec Jachenau s tisícovkou obyvatel, která se nachází nedaleko města Bad Tölz v Bavorsku.

Podobně jsou na tom turistické oblasti Lenggries a Walchensee, silnice bude kvůli množství spadlých stromů a sněhu uzavřená minimálně do pátku.

Podobně to vypadá v okolí Berchtesgadenu. Silnice poblíž Obersalzbergu uzavřely přívaly sněhu a popadané stromy.

Lets go again! More #snow is coming down in the Alps. https://t.co/OQtCEqbgk7#schnee #neige #snowmageddon2018 pic.twitter.com/xxaPJhjHc5