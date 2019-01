Novinky, ČTK

Rozsudek ještě nenabyl právní moci. Státní zástupkyně se k verdiktu nevyjádřila, odsouzený si vyžádal tři dny času na rozmyšlenou, zda se odvolá.

Při vyměřování trestu vzal soud v potaz jako polehčující okolnost částečné doznání a také skutečnost, že při loupeži zůstalo pouze u pokusu. K té se ale odmítl Čech přiznat. Přitěžujícími okolnostmi byly dřívější trestné činy obžalovaného a také souběh několika trestných činů a přestupků najednou i to, že se se choval neodpovědně, když jezdil tak vysokou rychlostí.

Honičky jak z filmu

Muž, který byl hledán kvůli krádeži, 29. října 2017 v Hollabrunnu odmítl zastavit na znamení policisty, do kterého naopak ve vysoké rychlosti najel. Policista se zachránil skokem na stranu. Čech tvrdil že policistu zraněného v Hollabrunnu rozhodně nemohl přejet. Podle obžaloby přitom měl jeden z policistů přetržené kolenní vazy a utrpěl další zranění na ramenou. Další policista utrpěl odřeniny kolene.

Soudce se obžalovaného ptal i na to, proč utíkal. „Na to si sám nedokážu odpovědět,“ řekl obžalovaný. Pak dodal: „Chtěl jsem odjet do Česka. Co bych tam dělal, nevím.“

V Sankt Pöltenu pak byla na hledaného Čecha a dalšího jeho krajana upozorněna policie 3. listopadu 2017. Když chtěla policie muže zadržet, dvojice ujela. Jeden policista přitom musel opět uskočit na stranu, aby ho vozidlo nepřejelo. O hodinu později chtěla policie uprchlé zadržet v obci Traismauer poblíž Sankt Pöltenu. Zadržet se však podařilo pouze komplice 26letého muže. Tomu se opět podařilo ujet.

Zasahující policisté u soudu popisovali, že jel zběsile rychle. „Při tom jsme ho neměli jak zastavit,” řekl jeden. Další, který uskočil, dodal podle webu Kleine Zeitung: „Jsem přesvědčen, že by do nás jinak narazil.“

Ukradl další auto

Prchající Čech si to namířil směrem k Mauternu, kde opět prorazil policejní zátaras a zranil policistu. Policie na automobil, poškozený nárazem, střílela. Čech proto vystoupil a dal se na útěk po vlastních.

Druhý den podezřelý ukradl neuzamčený automobil v Kremži a pokračoval v útěku. Jízda skončila v obci Gars am Kamp. Ještě se mu podařilo projet další policejní hlídku, ale poškodil si při tom pneumatiky, takže v jízdě pokračovat nemohl. Znovu se dal na útěk, načež střelnou zbraní ohrožoval ženu v jejím domě v okrese Horn. „Máš auto? Potřebuji auto,“ řekl podle obžaloby. Když nenašel klíče od automobilu, uprchl do lesa, kde byl konečně zadržen.