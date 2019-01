Novinky, ČTK

Podle úterního vyjádření ministra vnitra Severního Porýní - Vestfálska Herberta Reula měl řidič „jasný záměr zabíjet cizince“. Proto musí být případ „brán velmi vážně“.

Essenský prokurátor a policisté z Recklinghausenu a Münsteru hned v prvním vyjádření uvedli, že „cíle útoků byly pravděpodobně vybrány na základně xenofobního přístupu řidiče“.

Řidič najížděl vždy do skupin chodců. Protože útočil na různých místech, nebylo hned jasné, že zranil osm lidí.

Mezi zraněnými jsou i děti



Nejprve najel do skupiny lidí v Bottropu v pondělí kolem 23:45. Chodcům se ale podařilo včas uskočit. [celá zpráva]

Pak vjel do centra města, kde vjel do davu oslavujícího Nový rok na Berlínském náměstí. Vrazil do skupiny, kde byli Afghánci a Syřané. Zranění ohrožující život utrpěla 46letá žena, která musela být operována, jinak by zemřela. Zranění utrpěl i její 48letý manžel a dvě dcery ve věku 16 a 27 let.

Ošetřeni museli po tomto útoku být také čtyřletý Afghánec a jeho 29letá matka, jakož i desetiletá dívka ze Sýrie.

Při dalším útoku zranil na noze 34letého obyvatele Essenu s tureckými kořeny. Poté ho zadržela policie.