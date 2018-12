Novinky, ČTK

O setrvání Mayové v čele konzervativní strany se bude hlasovat mezi 18. a 20. hodinou místního času (19:00–21:00 SEČ). Výsledky se dají očekávat okamžitě.

Ministr zahraničí Jeremy Hunt řekl, že Mayová je tou „nejlepší osobou, která zajistí, že 29. března odejdou z EU“. Mnozí konzervativci ji mohou podpořit také z toho důvodu, že pokud by byla z čela strany odvolána, automaticky by to znamenalo její odchod z funkce premiérky. Sestavování nové vlády by pravděpodobně vedlo k odkladu brexitu. Volba nového lídra konzervativců zabere šest týdnů.

Pokud Mayová získá dost hlasů, posílí to její pozici. Podobné hlasování se navíc může konat jen jednou ročně.

Mayová ve středu ráno prohlásila, že vnitrostranické hlasování o nedůvěře nezmění rozložení sil v parlamentu. „Týdny strávené jen trháním nás samotných na cucky povedou jen k dalšímu rozdělení, když bychom měli stát spolu a sloužit zemi. Nic z toho by nebylo v národním zájmu.“

Podle ní by konzervativci měli budovat zemi, která bude „sloužit všem“, a „zařídit brexit, pro který lidé hlasovali“.

Zmínila přitom údajný pokrok, kterého dosáhla v úterních jednáních o podmínkách brexitu.

Labouristé požadují záruky



Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn během středečních interpelací v britském parlamentu prohlásil, že chování Mayové vůči Dolní sněmovně v souvislosti s pondělním odkladem hlasování o brexitové dohodě je strašné a absolutně nepřijatelné. Kabinet se podle něj pokusil parlamentu zabránit v hlasování o klíčové věci, kterou jsou podmínky odchodu Spojeného království z EU.

Předseda Labouristické strany požadoval, aby Mayová jednoznačně prohlásila, že vylučuje možnost takzvaného neřízeného brexitu. Premiérka mu odpověděla, že jedinou možností, jak se vyhnout brexitu bez dohody, je dohodu přijmout.