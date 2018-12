Sánchez-Bordona svůj názor uvedl ve svém návrhu pro unijní soud, který se při finálním rozhodování o věci jeho pohledem může, ale také nemusí řídit.

Podle jeho názoru lze totiž článek 50 unijní smlouvy, který podobnou věc vůbec neřeší, vykládat s ohledem na mezinárodní právo, především na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu. Podle ní mohou strany odstoupit od mezinárodní smlouvy předtím, než taková smlouva vstoupí v platnost, a z definice se jedná o jednostranný akt a projev suverenity odcházejícího členského státu EU.

