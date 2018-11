Ukrajina zakázala ruským mužům vstup na své území

Ukrajina neumožní během válečného stavu, který potrvá do 26. prosince, vstup na své území ruským mužům ve věku od 16 do 60 let, oznámil v pátek náčelník pohraniční služby Petro Cygykal. Výjimku mohou představovat pouze cesty z humanitárních důvodů, jako jsou pohřby, dodal Cygykal podle listu Ukrajinska pravda. Moskva by podle ruských zákonodárců neměla reagovat recipročně.