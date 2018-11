Odsouzeného slovenského exministra dopadli a eskortovali do vězení

Ve vězení jsou oba bývalí slovenští ministři výstavby a regionálního rozvoje, kteří byli odsouzeni k vysokým trestům. Igor Štefanov, který nenastoupil do věznice k devítiletému trestu a policie po něm vyhlásila pátrání, byl dopaden a eskortován do věznice, uvedla slovenská policie. Jeho předchůdce ve funkci Mariana Janušeka, který dostal minulý týden 11letý trest, dopravila policejní eskorta do vězení už během dne.