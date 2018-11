Desítky protestujících s duhovými vlajkami vyzývaly úřady, aby při příležitosti úterního Dne připomínajícího transgenderové osoby zabránily jejich diskriminaci a ochránily jejich práva.

The usual crew of far-rightists and religious folk protesting before #transmarchukraine #трансмарш2018 pic.twitter.com/RAllQcUraZ

Protest ultrapravice proti pochodu LGBT aktivistů

Protest se měl měl konat u budovy Ševčenkovy univerzity, ale tam se od rána scházeli ultrapravicoví radikálové a zástupci náboženských komunit. Proto se zastánci LGBT komunity sešli u stanice metra Universitět.

Policisté chrání ošetřovanou demonstrantku.

FOTO: Valentyn Ogirenko, Reuters

I tam dorazili radikálové a nadávali zastáncům LGBT komunity. Zabránili jim v plánovaném pochodu k ministerstvům vnitra a zdravotnictví. Policisté se snažili obě skupiny oddělit a nakonec zatlačili účastníky pochodu za práva menšin do stanice metra.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee