Novinky, ČTK

U neohlášeného zátarasu v Pont-de-Beauvoisin v Savojsku zemřela jedna z manifestujících, do které najela řidička, která vezla dceru k lékaři. Když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, v panice do demonstrantů najela a srazila asi padesátiletou ženu, která podlehla zranění. Řidička byla vzata do vazby a je v šoku.

Ministr vnitra Castaner dodal, že zranění jsou hlášena i z dalších míst. Jedním z nich je policista, kterého zranili řidiči, když se snažili projet blokádami. Castaner také uvedl, že se policisté snaží zajistit průjezdnost hlavních tahů.

Protestující motocyklisté ze Žlutých vest na pařížském okruhu

FOTO: Charles Platiau, Reuters

„Je to mnohem větší, než jsme čekali,“ řekl serveru The Local operátor privátní taxislužby Yvec Garrec v Toulouse a dodal, že mezi demonstranty panuje „dobrá atmosféra“

Bylo napočítáno ”1083 míst napětí, kde se nachází 50 000 lidí”, uvedl Castaner. V předvečer demonstrací se očekávalo až 1500 akcí, ale méně účastníků, protože se k hnutí zvanému Žluté vesty, hlásilo jen 25 000 lidí.

Protest Žlutých vest u Triumfálního oblouku v Paříži

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Apolitický protest



Hnutí, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně, hrozilo blokádami silnic po celé zemi. Agentura Reuters uvedla, že ”protestující se pokouší zablokovat dálnice a přístupy do skladišť paliva”.

Demonstrace Žlutých vest proti zdražování paliva v Nice

FOTO: Eric Gaillard, Reuters

Premiér Édouard Phillipe uvedl podle listu The Guardian, že žluté vesty mají právo protestovat, ale blokády „jsou obecně nepřijatelné“.

Masové protesty vyvolal záměr vlády zvýšit od ledna daň z nafty o 6,5 centu za litr a benzinu o 2,9 centu za litr. Už loni stoupla cena benzínu o 23 procent a nafty o patnáct. Ministři to obhajovali rostoucími ceny paliv, jenomže současně stoupá i spotřební daň. Snahou vlády je podpořil ekologičtější způsoby dopravy. Macron to hájil: „Lidé si stěžují na rostoucí ceny paliv a titíž si současně stěžují na znečištění a jak jím trpí jejich děti.“

Demonstranti ze Žlutých vest zablokovali dálnici z Paříže na Brusel v Haulchinu

FOTO: Pascal Rossignol, Reuters

Dodal ještě, že „upřednostňuje zdaňování paliva před zdaňováním práce“. Opoziční republikán Laurent Wauquiez obvinil prezidenta z pokrytectví: „Jste zcela mimo realitu, když nechápete, že zdaňování paliva je zdaňováním pracujících“.

Podle středečního průzkumu Elabe pro BFM TV podporuje protesty 73 procent Francouzů a 70 procent si myslí, že by se mělo odstoupit od zvyšování cen.