Maassen umístil na intranet, interní server BfV, text proslovu na rozloučenou, který přednesl 18. října ve Varšavě v tzv. Bernském klubu, přísně důvěrném kruhu šéfů 30 evropských kontrašpionáží.

Většina proslovu se zabývala srpnovými událostmi ve východoněmecké Saské Kamenici (Chemnitz), kde nejméně dva uprchlíci ubodali Němce kubánského původu a lidé pak vyšli do ulic. Maassen tehdy zpochybnil výrok kancléřky Angely Merkelové, že se ve městě odehrávaly „hony na cizince“.

Protože své názory podle kritiků nepodpořil fakty, vláda ho odvolala s tím, že nakonec nastoupí jako zvláštní poradce ministra vnitra Horsta Seehofera (69).

Seehofer prý zuřil



Ve Varšavě Maassen hovořil o „manipulacích v německých médiích a o ruských dezinformacích, které dokonce objevily štvanice na lidi“, a o „radikálně levicových silách uvnitř vládních sociálních demokratů“, které zavinily jeho pád.

Jeden podřízený z BfV se neobrátil na Seehofera, který nad Maassenem držel ochrannou ruku, ale využil jinou zákonnou cestu. Napsal Konstantinu von Notzovi (47), zástupci výboru Spolkového sněmu pro kontrolu za Zelené, Maassenovy protivníky. Dopis byl podepsán smyšlenými iniciálami a Maassenovo vystoupení označil za neslučitelné s pozicí státního úředníka.

Von Notz neprodleně informoval Seehofera. „Dával jsem za něho ruku do ohně a on mi to takto splácí,“ rozhořčil se ministr, jemuž nezbylo nic jiného než se chráněnce zbavit.