„Musíte se podívat na to, jak byla oblečena. Měla na sobě tanga s krajkou vepředu,“ vyzvala porotu u soudu v Corku obhájkyně. Její argumentace vyvolala prudké protesty v irském parlamentu, v největších městech země a na sociálních sítích.

#metoo @ibelieveher_ire https://t.co/KDr9ClcxPq WHAT DIFFERENCE does it make what a rape victim's underwear looks like? ABSOLUTELY NOTHING. Rape is about power/sexual degradation. If this rapist got off only because the victim was wearing thong underwear..then this is just wrong.