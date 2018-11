ivi, Právo

Ahmada zatkli druhý den po činu ve vlaku u rakouského Lince.

„Byl zadržen na základě evropského zatykače při kontrole ve vlaku směřujícím do Frankfurtu,“ uvedla maďarská policie na svém webu. „Byl umístěn do vydávací vazby a v pátek 9. listopadu byl vydán do Maďarska,“ konstatovala stránka police.hu.

Afghánec je podezřelý, že znásilnil 21letou ženu v rychlém občerstvení v budapešťském pátém obvodě. Ahmad v tam krátce pracoval. „Sarhadi Bilal Ahmad měl na toaletách přinutit ženu k sexuálnímu aktu,“ konstatovala maďarská policie.