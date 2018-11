ČTK

Mayová je v Belgii u příležitosti nadcházejícího výročí konce první světové války. Ani jeden z předsedů vlád při nehodě zranění neutrpěl.

Kolona právě odjížděla z místa, kde Mayová spolu s Michelem uctili vojáky padlé v první světové válce, když se do ní vmísilo jiné auto. To donutilo policisty na dvou motorkách k manévru, který skončil jejich srážkou. Oba policisté byli převezeni do nemocnice, nikdo jiný zraněn nebyl.

Britská premiérka Mayová v pátek navštívila jižní Belgii, aby uctila na válečném hřbitově ve vsi Saint-Symphorien nedaleko Monsu prvního a posledního britského vojáka, kteří padli v první světové válce.

Z Belgie Mayová odcestovala do Francie, kde se ve městě Albert setkala s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na programu mají uctění památky padlých britských a francouzských vojáků, kteří bok po boku bojovali v bitvě na Sommě.