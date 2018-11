Novinky

Obžaloba jim klade za vinu, že běžence, kteří se dopouštěli různých přestupků, například se opíjeli nebo se vraceli na ubytovnu příliš pozdě, zavírali na takzvané „problémové pokoje“. Opustit je mohli jen v době podávání jídla, nebo když potřebovali na toaletu. Na pokojích byli často ponižováni nebo dokonce okradeni.

Misshandlungen im Asylbewerberheim #Burbach: In Zimmer 123 quälten sie die #Flüchtlinge https://t.co/kenGR0iH8j — Basem باسم (@BasemIgbaria) 8. listopadu 2018

Pobyt v „problémovém pokoji“ poznal v dubnu 2014 i tehdy osmnáctiletý Alžířan Karim M. Na ubytovnu se vracel nejen příliš pozdě, ale také silně opilý. Tvrdí, že ho strážci na pokoji zavřeli a tvrdí, že ho bili až se pozvracel a skončil na zemi, napsal server týdeníku Der Spiegel. Když se ptal, proč ho mlátí, jen na něj křičeli: „Zmlkni, koukej se uklidnit a spi.“ Vše si prý natáčeli na mobilní telefon. Karim podle serveru zůstal na problémovém pokoji pět dnů.

Běženci, kteří se dostali na „problémové pokoje“ byli podle obžaloby často mláceni pěstmi nebo holemi. Pokud na ubytovně dotyčný něco rozbil a škodu hned neuhradil, dostal se na tento pokoj a drželi jej tam do té doby, dokud škodu nezaplatil.

V obžalobě je popsán i případ, kdy v polovině srpna 2014 vtrhlo do pokoje Tunisana Marouena T. několik pracovníků údajně kvůli tomu, že měl někdo z okna pokoje vyhodit láhev. Nastříkali mu do obličeje pepřový sprej, odtáhli ho na „problémový pokoj“, kde ho spoutali a zmlátili do bezvědomí. Jeden ze strážců ubytovny mu měl ukrást peněženku.

Egal wo, wenn Menschen Macht über andere haben, dann müssen diese Menschen konrolliert werden. Egal on in Internaten der Kirche oder in Flüchtlingsunterkünften. Dazu gehört auch der frei Zugang zu den AnkER-Zentren.#Burbach #Flüchtlingpolitik https://t.co/Ru5p1hNTsZ — Anna Knopf (@AnnaKnopf1997) 8. listopadu 2018

V září 2014 se na veřejnost dostala videa a fotografie, na nichž jsou zachyceni strážci, jak terorizují běžence. Na jednom snímku je zachycen jeden strážce, jak stojí s nohou na krku na zemi spoutaného běžence.

Obžalovaní ve věku 24 až 63 let se podle obžaloby podíleli na 54 trestných činech vůči běžencům. Vyšetřovací spisy mají přes 30 tisíc stran. Obžalovaní se musejí zodpovídat trestných činů, jako jsou například vážné zranění, útlak, omezování osobní svobody, krádež a podobně.

Před soudem stojí také dva pracovníci sociálního úřadu v Arnsbergu, kteří měli o poměrech v uprchlickém zařízení vědět.

Proces se kvůli velkému zájmu médií a veřejnosti nekoná v budově soudu, ale v kongresovém centru. Další stání jsou zatím naplánována do května příštího roku.