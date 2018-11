Prokuratura chce pro katalánské politiky za vzpouru až 25 let vězení

Pětadvacet let vězení pro bývalého vicepremiéra Oriola Junquerase žádá španělská prokuratura. Politika, který žádal nezávislost pro Katalánsko, viní ze zločinu vzpoury a ze zpronevěry peněz na uspořádání referenda, napsal list El País. Tresty od osmi měsíců do 17 let požaduje také pro ostatních téměř dvacet politiků.