Při opravě vatikánské budovy se našly kosti, možná ostatky záhadně zmizelých dívek

Během oprav jedné z budov diplomatického zastoupení Vatikánu v Římě byly nalezeny kosterní ostatky. V současné době je zkoumají experti v policejní laboratoři. Vyšetřovatelé se domnívají, že nález by mohl vnést světlo do 35 let starého případu zmizení dcery bývalého úředníka Prefektury Papežského domu, patnáctileté Emanuely Orlandiové, píše server týdeníku Focus.