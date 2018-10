Navzdory vraždě novináře norský státní fond zdvojnásobí investice v Saúdské Arábii

Norský státní investiční fond hodlá více než zdvojnásobit investice v Saúdské Arábii, až bude tato země zapsána do jeho referenčního indexu. Řekl to generální ředitel fondu Yngve Slyngstad, podle něhož by to mělo být v nadcházejícím roce.