Pokuta ohrožuje nezávislý ruský server The New Times

Nezávislému ruskému zpravodajskému serveru The New Times hrozí krach poté, co dostal pokutu ve výši 22 250 000 rublů (7,6 miliónu korun) za to, že úřadům nedodal informace o svých zdrojích příjmů. V pátek to napsala agentura AFP s odvoláním na vyjádření šéfredaktorky Jevgenije Albacové.